Валентина Талызина перед смертью горько пожалела лишь об одном

Валентина Талызина скончалась 21 июня. Актрисе было 90 лет. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" В последние месяцы жизни боролась с раком. Несмотря на это, артистка выходила на сцену.

За несколько дней до смерти Талызина появилась в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". На всю страну актриса раскрыла то, что гложет ее всю жизнь. К концу своих дней Валентина Илларионовна осознала, что была не очень хорошей матерью, она очень мало времени уделяла единственной дочери. Фактически Ксению воспитала ее бабушка.

"Ксении было то ли три, то ли четыре года… Я убегала на работу, и она вдруг подходит ко мне и говорит: „Мама, а ты рада, что у тебя есть детка?“ Мне тогда так в сердце кольнуло, но я взяла себя в руки и сказала: „Конечно, я рада… Но мне нужно бежать“", — поделилась Талызина, признавшись, что она так много работала ради дочери, чтобы дать ей лучшую жизнь.

О том, что после развода так и не смогла найти любовь Валентина Илларионовна никогда не печалилась. К этому вопросу она относилась философски. "Чего тут жалеть? Жизнь прошла так, как она прошла. Я уделяла время Ксюше…", — рассказывала звезда советского кино.