Россия ограничит доступ к сайтам 15 СМИ из ЕС

Россия ввела ограничения на доступ к сайтам 15 европейских изданий.

Это стало ответом на санкции Евросоюза против российских СМИ. По данным МИД России, речь идет о СМИ, "участвующих в распространении недостоверной информации". Какие именно издания попали в черный список, не уточняется.

Россия готова пересмотреть свое решение, если ЕС уберет ограничения на ее ресурсы информации, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее страны ЕС в 16-м пакете санкций заблокировали несколько российских СМИ, в том числе "Ленту.ру", " Красную Звезду" и EADaily.