Талызина перед смерью выругалась из-за Барбары Брыльской: до конца жизни ненавидела

Валентина Талызина скончалась 21 июня. Через всю жизнь она пронесла обиду на Барбару Брыльску. Даже в последнем интервью звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" обругала коллегу.

За несколько дней до смерти Талызина стала героиней шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". На передаче актриса вспоминала о съемках культового фильма. Когда речь зашла о Барбаре Брыльске, Валентина Илларионовна не стала скрывать своего презрения. Талызина была уверена, что только благодаря ей Брыльска стала знаменитой. Артистка переозвучивала Барбару из-за выраженного польского акцента.

"Мы с ней виделись всего один раз на съемках, какие у нас отношения? Она нас немного презирала. Она так и не поняла, зачем она приехала, кого она играет, эту бедную ленинградскую учительницу русского языка. Вообще, эту Брыльску сделала одна дура-артистка!" — заявила Талызина и нецензурно выругалась.

Однажды Брыльска попыталась задобрить Талызину. Польская актриса подарила на день рождения коллеге из России банку сухих грибов. Однако Валентина Илларионовна даже не притронулась к ним.

"Ей больше нечего было дарить, она бедная. Она их собирала где-то в своей Польше на каких-то полянах. Я их не попробовала. Я эти грибы отдала одной монашке, она их любит", — поделилась звезда советского кино.

Напомним, что Барбара Брыльска даже после смерти Талызиной не простила коллегу. Комментируя трагическую новость, актриса заявила, что не может сказать о Валентине Илларионовне ничего хорошего. Актриса дала понять, что обида не прошла.