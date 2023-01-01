Сына Купитмана из "Интернов" приговорили к колонии: его жертвами стали пенсионеры

Сын актера Вадима Демчога, получившего известность после выхода сериала "Интерны", крупно оскандалился. 20-летний юноша попал в тюрьму.

Вильям Демчог оказался замешан в мошенничестве. Сын известного актера принимал непосредственное участие в преступной схеме. Молодой человек обналичивал похищенные деньги.

Преступление Вильям Демчог совершил в феврале 2023 года. Жертвой мошенничества тогда стал 82-летний пенсионер. Преступники перевели с его счетов 490 тысяч рублей на карту сына актера, после чего Вильям снял деньги и передал их злоумышленникам.

Преступная группа обманывала только пожилых людей. Общий ущерб составил 1,8 миллиона рублей, пишет SHOT.

Вильям Демчог признал вину и возместил ущерб. Несмотря на это, суд назначил ему реальный срок. Сын актера приговорен к двум годам заключения, с отбыванием наказания в колонии общего режима.