Садальского возмутила Кадышева на "Алых парусах": "Кукла на чайнике с песней про любовь с женатым — шикарное напутствие"

Надежда Кадышева выступила на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. 66-летняя артистка стала главной звездой на "Алых парусах". Вчерашние школьники были в восторге и с удовольствием танцевали под ее песни. Но среди коллег Кадышевой нашлись недовольные.

Стас Садальский язвительно высказался о празднике в целом, и отдельно отметил, что репертуар Надежды Никитичны не подходит для молодежи "Изумительные „Алые Паруса“ прогремели и утерли нос Москве! Фейерверк фееричный… Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи", — заявил актер.

Раскритиковал Садальский и ведущих. По его мнению, они вели себя непрофессионально. "Замерзшие ведущие, сморчок из КВН и полуголая дама прочитать по бумажке не смогла, на троечку… „Алые паруса“ с каждым годом все красочнее и красочнее!" — поделился актер своим мнением в блоге.

Однако, мало кто поддержал Садальского. Пользователи Сети отметили, что Кадышева прекрасная артистка и песни у нее гораздо лучше того, что поют современные исполнители.

"Кадышева замечательно поет, милый голос, запоминающиеся песни. Браво Кадышевой!"; "Все были довольные и веселые. И Кадышевой подпевали. Репертуар был очень хороший. Без всяких рэперов и новоявленных певичек"; "Тем не менее, Кадышева популярна у молодежи", — заявили Садальскому его же подписчики.