Захарова обвинила Азербайджан в блокировке доступа к российским журналистам

Российские дипломаты лишены возможности связаться с согражданами из числа журналистов, работающих в Азербайджане. Об этом в понедельник, 30 июня, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Комментарий спикера внешнеполитического ведомства последовал на фоне публикаций азербайджанских СМИ о том, что в Баку задержаны двое сотрудников Sputnik Азербайджан. Их называют сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые якобы работали в республике под прикрытием.

Мария Захарова высказала тревогу в связи с тем, что уже несколько часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами из числа наших сограждан. Об этом проинформировали Министерство иностранных дел, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана, однако до сих пор "ответа нет".

Представители компетентных ведомств и структур в Азербайджане "информацию о причинах таких действий не дают", поэтому мы "волнуемся за своих журналистов", цитирует Захарову ТАСС.

Это произошло на фоне задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана в рамках расследования уголовного дела об убийствах граждан России. Из Баку прозвучали обвинения в неоправданной жестокости российских правоохранителей, что якобы привело к ранениями и даже смерти фигурантов.

Власти Азербайджана потребовали объяснений от временного поверенного в делах посольства России и свернули культурную программу, связанную с нашим государством. В Кремле в ответ подчеркнули, что действия правоохранительных органов не могут являться весомым основанием для дипломатических демаршей.

При этом еще в марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, встретившись с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, рассказала, что "мы получили абсолютно твердую убежденность в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество".