ЦБ допустил резкое снижение ключевой ставки

Банк России не исключает вероятность заметного снижения ключевой ставки в июле. Об этом рассказал в понедельник, 30 июня, заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

Как пояснил эксперт, комментируя возможность снижения показателя более чем на 100 базисных пунктов на заседании совета директоров Центробанка в июле, может быть предпринят "более значимый" шаг, чем на июньском заседании. Напомним, 6 июня Банк России впервые за три года решил понизить ключевую ставку — с 21% до 20%.

Заботкин уточнил, что вариант значительного снижения ставки рассмотрят, если замедление инфляции до 4% согласуется с таким шагом. Также будут изучены другие экономические показатели — в том числе по динамике рынка труда и кредитной активности.

Окончательное решение по дальнейшей динамике ключевой ставки будет зависеть от баланса мнений, цитирует замглавы Банка России РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что рецессии в стране нет — имеется лишь "плановое охлаждение экономики" благодаря мерам, предпринимаемым Минфином совместно с Центробанком.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что задача финансового регулятора – не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, при этом "постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит".