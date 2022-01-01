Путин рассказал о развитии новых регионов

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти к 2030 году на среднероссийский уровень по качеству жизни людей, а также по всем основным показателям.
Владимир Путин заявил сегодня об этом на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России. Президент подчеркнул - сейчас активно идёт полноценная интеграция этих регионов в общероссийское экономическое, образовательное, социальное и правовое пространство.
"За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тысячи различных объектов. Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура. Отремонтировано свыше 5,4 тысячи километров автодорог, включая участки трассы "Новороссия", которая не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" – современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России", - отметил Путин.