Путин рассказал о развитии новых регионов

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти к 2030 году на среднероссийский уровень по качеству жизни людей, а также по всем основным показателям.

Владимир Путин заявил сегодня об этом на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России. Президент подчеркнул - сейчас активно идёт полноценная интеграция этих регионов в общероссийское экономическое, образовательное, социальное и правовое пространство.