Собянин и Белозеров запустили новые поезда на Ярославском направлении МЖД

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров запустил новые поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги. Они проехали на новой "Иволге 4.0", которая впервые вышла на линию. Эти поезда отличаются повешенным комфортом. В них больше пассажирских мест, есть кондиционеры и зарядки для гаджетов. Составы могут развивать на 20 процентов выше и маршрутную скорость движения. В ближайшие пять лет на Ярославском пригородном направлении, которое считается самым востребованным и популярным в стране, обновится весь подвижной состав.

С железнодорожной платформы новую "Иволгу" видно издалека. Современный, изящный, скоростной - на станцию состав прибывает почти бесшумно. Также едва слышно и плавно распахивает свои двери для пассажиров теперь уже и Ярославского направления. О старте обновления подвижного состава на одной из самых востребованных веток Московской железной дороги сегодня объявил мэр Москвы Сергей Собянин:

"Ярославское направление по количеству пассажиров среди пригородного направления - номер один и в стране, и в Москве в целом. За последние годы проведена большая работа по улучшению интенсивности движения, построены вместе с РЖД дополнительные магистрали пути, которые обеспечили сокращение интервалов на треть, соответственно увеличение пассажирских мест, надежности работы".

Они почти на четверть вместительнее предшественников. И это огромный плюс для Ярославского направления МЖД, где только лишь по рабочим дням пассажиры совершают более 300 тысяч поездок: как коротких, так и дальних.

В вагонах нового поезда три двери вместо привычных двух. К тому же, они более широкие. Нет тамбуров. А значит, пассажиры могут заходить и выходить быстрее. Это в разы сокращает время поездки.

Так, к примеру, время в пути на электричке между станцией Ростокино и Ярославским вокзалом в среднем раньше составляло минут 14-15. На новой "Иволге" сократилось до 10. В этом сегодня лично смогли убедиться первые пассажиры, в числе которых был и мэр.

"Сегодня пригородные поезда работают в режиме метро. Сегодня железная дорога работает в интервале 4,5 - 5 минут. И это другие требования к составам. И другие требования к комфорту", - отметил Собянин.

Комфорт, доступный прежде лишь пассажирам платных экспрессов, теперь для всех и по цене обычного билета. В новом поезде удобно будет и родителям с детьми, и маломобильным гражданам, и тем, кто в дороге предпочитает отдыхать, и тем, кто поработать.

До конца года на маршруты Ярославского направления выйдут 20 современных составов. И это лишь начало обновления парка поездов. Завершить его планируют к 2030 году. Для этого на Ярославское направление МЖД будет поставлено 92 новых поезда.