В центре Белграда наводят порядок. Убирают мусорные баки и поваленное полицейское ограждение. Движение в сербской столице, минувшей ночью перекрытое протестующими, уже полностью восстановлено, сообщают местные СМИ. Впрочем, эту победу властей пока вряд ли можно назвать окончательной.

"Я горжусь профессионализмом сербской полиции, который прошлой ночью проявился ярче, чем когда-либо. В настоящее время устанавливаются личности всех нападавших на сотрудников правоохранительных органов", - сообщил Александр Вучич, президент Сербии.

Хотя изначально ничего вроде бы не предвещало беды. Сербы собрались на воскресный митинг, требуя проведения досрочных выборов. Однако эта мирная акция, пусть и не согласованная с властями, с наступлением темноты переросла в побоище.

Обычных горожан сменили молодые люди в масках. В полицию полетели камни, бутылки и файеры, вынуждая правоохранителей действовать в ответ. На этих кадрах цепочка полицейских оттесняет толпу. По щитам и каскам барабанит град булыжников и стекла. Кто-то из протестующих пытается помешать спецназу в рукопашной схватке.

Однако силы явно не равны. Особенно активных выдергивают из толпы, прижимая к асфальту, чтобы надеть наручники. Или же просто уносят к полицейским автобусам на руках.

В целом всё в рамках закона. И без какой-либо излишней жесткости и "большой крови", на которую явно рассчитывали западные СМИ, в попытке подогреть интерес к этому протесту. Его европейская пресса, разумеется, называет мирным. А президента Сербии Вучича уже именует диктатором:

"Бывший крайний националист, господин Вучич с момента прихода к власти более десяти лет назад становится всё более авторитарным. Он официально заявляет, будто хочет, чтобы Сербия присоединилась к ЕС, но критики говорят, что он подавил демократические свободы внутри страны и укрепил связи с Россией и Китаем".

Получается, британский "Скай-Ньюс" как бы неосознанно намекает, в чьих интересах может быть свержение президента Сербии, которым давно уже недовольны в европейских столицах. Вполне возможно там приложили руку к активизации этих протестов. Предлогом для них послужило обрушение навеса на железнодорожной станции "Нови-Град" в ноябре прошлого года. Тогда погибли 16 человек. И должного расследования проведено не было. Так что возмущение сербов властями вполне обосновано. Вот только управлять им пытаются извне, стараясь направить по пути, который противоречит интересам самой Сербии.

"Мы за этой ситуацией следим. Мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены. Как и сказал президент Сербии Александр Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства", - отметил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за внимательное отношение к событиям в стране и подчеркнул, что политическая стабильность в Сербии будет обеспечена строго в рамках закона. И возможность это доказать сербским властям, судя по настрою протестующих, ещё представится.