Во "Внуково" встретили российскую юниорскую сборную по синхронному плаванию

В столичном аэропорту Внуково сегодня встречали российскую юниорскую сборную по синхронному плаванию, которая триумфально выступила на чемпионате Европы в Греции. Наши спортсмены завоевали восемь медалей, шесть из которых - золотые. На международные соревнования в Афины российские спортсмены приехали впервые с 2021-го года и принимали в них участие в нейтральном статусе.

Внуково их встречает большими букетами и триколорами - на Родину возвращаются триумфаторы Европы по синхронному плаванию. Юниоры в ответ скромно улыбаются. Говорят, Афины очень удивили.

Сам Захар Трофимов привез из Греции драгоценную четверку - в его личной копилке четыре медали. За выступления в дуэтах и техническое соло - три золота. В заключительный день соревнований в сольных выступлениях у мужчин получил 193,77 балла. В жюри не сомневались - это чистая бронза.

Блеснули мастерством и девушки. Анастасия Сидорина и Вероника Соколова - чемпионки в произвольной программе дуэтов. С большим отрывом. Вторыми стали испанские синхронистки. Бронза у итальянок.

И это при том, что международной практики состязаний у наших спортсменов давно не было. На европейское первенство синхронисты приехали впервые с 2021-го года. Участники, как всегда, сильнейшие профессионалы Старого света - Испания, Италия, Франция, Австрия. Россияне были заявлены в нейтральном статусе. Вышли в 8 дисциплинах - и во всех взяли медали.

"Денно и нощно наши тренеры и спортсмены работали над своим мастерством. И, поверьте, многие нам сказали, как они рады увидеть качественное синхронное плавание, высокий уровень подготовки и действительно были рады нашему возвращению", - сказала Ольга Брусникина, вице-президент Федерации водных видов спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Впрочем, ни спортсмены, ни тренеры расслабляться не собираются. Признаются: сейчас короткий отдых - и снова в бассейн. Впереди чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.