Диана Гурцкая рассказала, в ком нашла смысл жизни после смерти мужа: "Самый сокровенный подарок судьбы"

Диана Гурцкая два года назад потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался во время полета, он возвращался домой из командировки на Кубу. Супругу певицы было 46 лет.

Гурцкая до сих пор тяжело переживает утрату. Артистка очень скучает по мужу. Даже в день рождения сына, она вновь говорила о произошедшей трагедии. Диана обратилась к наследнику, заверив его, что она и ее покойный супруг всегда будут рядом.

Сыну певицы 29 июня исполнилось 18 лет. На своей странице в соцсети Гурцкая опубликовала трогательный пост, дополнив его архивными кадрами. "Ты — моя гордость, моя опора, мое бесконечное вдохновение и самый сокровенный подарок судьбы", — написала артистка.

Диана пожелала сыну, чтобы в его сердце "не прекращал жить свет". "Ты — мой смысл жизни, я всегда буду рядом, равно как и папа, который оберегает тебя с небес. Я тебя бесконечно люблю и безмерно тобой горжусь!" — отметила Гурцкая.