Украинские боевики с февраля 2022 года казнили как минимум 26 российских военных, взятых в плен или получивших ранения на поле боя. Такие данные приводятся в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о положении в области прав человека на Украине.

В документе, который цитирует РИА Новости, говорится, что с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года "УВКПЧ проверило казнь российского военнослужащего, вышедшего из строя, украинским военнослужащим в Донецкой области в конце 2024 года".

Кроме того, управление "проверило казнь 26 человек, не участвовавших в боевых действиях (все мужчины), включая российских военнопленных, Вооруженными силами Украины с февраля 2022 года". УВКПЧ подтверждает, что все эти люди, кроме одного, были казнены в 2022 году и в начале 2023 года.

Наряду с этим профильное управление всемирной организации отмечает в своем докладе, что свыше половины российских военнопленных на Украине, с которыми удалось пообщаться с декабря 2024 года по май 2025 года, подвергались пыткам.

Ранее посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что украинские националисты ставят медицинские эксперименты над ранеными бойцами. Представители ВСУ повторяют бесчеловечные преступления фашистов и их пособников, совершенные в годы Великой Отечественной войны.

При этом многие украинские военнопленные просят не отдавать их представителям киевского режима, заявляя о стремлении очистить Украину от нацистов и преступной власти, которая отправила в могилы сотни тысяч сограждан.