На иноагента Юрия Дудя завели уголовное дело

На Юрия Дудя* возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что возбудить уголовное дело в отношении блогера и журналиста потребовала прокуратура Москвы. В ходатайстве надзорного ведомства говорится, что Дудь распространял в социальных сетях материалы без маркировки о том, что они созданы иностранным агентом.

По статье 330.1 Уголовного кодекса Дудю может грозить до двух лет лишения свободы.

* — признан в России иностранным агентом