В Госдуме опровергли введение обязательной биометрии для россиян

Сдача биометрических данных останется добровольной процедурой для граждан России, а противоречащие этому сообщения в средствах массовой информации и интернете — ложь. С таким заявлением выступил в понедельник, 30 июня, председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский.

Парламентарий прокомментировал волну публикаций о том, что российские власти якобы намереваются сделать сдачу биометрии обязательной для всех граждан России.

Опровергнув эти сообщения, Боярский подчеркнул, что не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии, а дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, законодательно запрещена.

Депутат также напомнил о праве россиян, сдавших биометрию, в любой момент потребовать удаления этих данных из единой системы, сообщает РИА Новости.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что необходимо ввести обязательную сдачу биометрических данных для всех мигрантов, прибывающих в нашу страну. Эту инициативу он мотивировал тем, что многие приезжающие в Россию не стремятся интегрироваться в общество, наблюдается также радикализация миграционной среды.

Использовать биометрию, зарегистрированную в приложении Единой биометрической системы, предлагается также для борьбы с алкоголизацией молодежи. Она может стать дополнительным инструментом, подтверждающим возраст покупателя наряду с бумажными документами.