Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей из бюджета

Заместителю главы Белгородской области Рустэму Зайнуллину предъявлено обвинение в хищении денежных средств в составе группы на сумму не менее 32 миллионов рублей, из которых до 4 миллиона рублей были похищены им лично. Об этом стало известно на заседании Белгородского областного суда.

Следователи полагают, что указанные бюджетные средства были похищены при строительстве фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы России с Украиной, сообщает ТАСС.

23 июня стало известно, что Зайнуллин помещен под арест на два месяца по статье о мошенничестве.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге в рамках расследования коррупционного дела. Под арестом он пробудет 1 месяц 30 суток.

До того экс-глава Курской области Алексей Смирнов был заключен под стражу в рамках расследования уголовного дела о хищении более 1 миллиарда рублей. Эти деньги выделили из бюджета для возведения укреплений на границе с Украиной. Арестованный свою вину не признал.