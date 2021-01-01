Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдонского турнира в первом круге

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира. Это первый подобный случай в карьере 29-летнего спортсмена, победившего ранее в десяти одиночных турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Как уточняет РБК, Медведев, посеянный под девятым номером, встречался в первом круге Уимблдона с французским спортсменом Бенжаменом Бонзи, который значился всего лишь 64-м. Несмотря на значительную разницу в рейтинге, россиянин уступил сопернику со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

В 2023 году Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал Уимблдона, к тому моменту в его активе уже числились победа на US Open-2021 и два выхода в финал Australian Open (2021, 2022). Однако испанец Карлос Алькарас помешал россиянину пройти дальше. Аналогичная история повторилась в 2024 году.

При этом в 2022 году на фоне начала российской специальной военной операции на Украине организаторы Уимблдона решили отклонить заявки на участие спортсменов из России и Беларуси, включая Медведева. С 2023 года запрет снят, однако организаторы этого турнира Большого шлема разработали особый кодекс поведения. Только при его соблюдении россияне могут принять участие в соревнованиях.