МИД России вызвал посла Азербайджана за недружественные действия Баку

Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева. Об этом рассказала в понедельник, 30 июня, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как пояснила спикер МИД России, соответствующее решение было принято "в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий".

Тем временем агентство Sputnik подтвердило, что азербайджанские силовики в Баку задержали руководителя редакции "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им предъявлены абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". При этом российских дипломатов к задержанным не допускают, не давая каких-либо объяснений.

Постоянная комиссия Совета по правам человека в информационной сфере выразила обеспокоенность нарушением прав российских журналистов в Азербайджане и заявила, что рассчитывает на их скорейшее освобождение, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране средства массовой информации свободны — это твердо гарантировано Конституцией, а российские власти "конструктивно взаимодействуют" со СМИ "вне зависимости от редакционной политики". При этом от журналистов требуется только соблюдать законодательство России.