Россине могут принять участие в конкурсе признания и поддержки сообществ в рамках программы "Городские интонации"

С 1 июля по 30 сентября 2025 года Общероссийская организация "Городские реновации" при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России проводит прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе признания и поддержки сообществ в рамках Всероссийской программы "Городские интонации".

Конкурс направлен на выявление и поддержку местных сообществ и реализованных ими проектов, улучшающих городскую среду, на укрепление локальной идентичности и распространение успешных практик участия граждан в формировании комфортной городской среды.

К участию приглашаются физические лица - граждане России, достигшие совершеннолетия, включая активных горожан, блогеров, участников инициативных групп и общественных объединений; юридические лица - некоммерческие организации, СМИ, корпоративные фонды (реализующие проекты в партнерстве с сообществами) и образовательные организации (в соответствии с тематикой перечисленных номинаций).

Приём заявок на участие и подробная информация доступны на официальном сайте конкурса https://urbanintonations.ru/award.