Иран дал резкий отпор Украине за провокационные заявления

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в связи с тем, что из Киева звучат враждебные и провокационные высказывания против исламской республики.

Руководитель первого департамента стран Евразии Министерства иностранных дел Ирана Шахрам Фарсаи высказал украинскому дипломату резкий протест против поддержки военной агрессии со стороны Израиля.

Фарсаи подчеркнул, что в Киеве "фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины уважать принципы и цели Устава ООН, а также четыре Женевские конвенции". Если подобное повторится впредь, украинскую сторону ожидают серьезные последствия, сообщает РИА Новости.

Представители киевского режима крайне недовольны тем, что удары Соединенных Штатов по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите НАТО. Американские журналисты отмечали, что этот саммит "полностью посвящен вмешательству самого мощного союзника Европы в расширяющийся конфликт за пределами евроатлантического региона".

При этом Киев и Вашингтон после начала Россией спецоперации на Украине неоднократно обвиняли Иран в поставках в Москву боевых беспилотников, которые российские военные якобы используют на фронте. Спикер МИД Ирана Насер Канаани в свете этих обвинений подчеркивал, что "мы являемся свидетелями продолжения введения в заблуждение средствами массовой информации западных стран, в том числе США".