Путин посоветовал, как лучше выполнять упражнения на пресс

Президент России Владимир Путин дал рекомендации по тренировочному процессу — он рассказал, как лучше выполнять упражнения на пресс.

Соответствующий совет российский лидер дал после того, как понаблюдал в режиме видеосвязи за тренировкой учащихся Новоалексеевской школы №2 в Херсонской области.

Говоря о том, как дети "пресс подкачивают", Владимир Путин уточнил, что "ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься". Президент попросил директора учебного заведения подсказать ребятам, как лучше выполнять упражнение, сообщает РИА Новости.

Российский лидер ратует за активный образ жизни, подавая личный пример: Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо. Говоря о дальнейшем развитии системы занятий спортом и физической культурой в России, президент подчеркивал, что "мы все перекладываем на себя" и "на себя примеряем".

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина подтверждала, что глава государства демонстрирует собственным примером, что отдых — это не лежание на пляже, а переключение с одной работы на другую, причем выпадающие на его долю физические нагрузки просто так никто не выдержит.