Музыкальный фестиваль "Зарядье" завершится кантатой Карла Орфа "Кармина Бурана"

Кантата Карла Орфа "Кармина Бурана" завершит музыкальный фестиваль "Зарядье" 6 июля. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу концертного зала.

Как отмечается, кантату исполнят Фестивальный симфонический оркестр и хор "Зарядье" под управлением Ивана Рудина.

"В рамках фестиваля, который стал кульминацией всего сезона зала Зарядье и одним из крупнейших событий классической музыки этого лета состоялось уже более 50 концертов. В них приняли участие ведущие коллективы и звезды классической музыки из России и других стран, среди них – Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Германия, Греция, Камерун, Уругвай, Узбекистан, Швейцария и другие. Впереди финальная неделя фестиваля, насыщенная такими яркими событиями как – Седьмая "Ленинградская" симфония Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Большого театра России, под управлением Валерия Гергиева, звездное исполнение оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова с участием Ольги Перетятько, Владислава Сулимского, Алексея Тихомирова и других", – рассказал генеральный директор зала "Зарядье" Иван Рудин.