Спортсмены из 10 регионов участвовали в чемпионате по стрельбе в парке "Патриот"

Чемпионат Центрального федерального округа (ЦФО) по стрельбе на дальние дистанции прошел в парке "Патриот". Соревнования состоялись 28-29 июня, участие в них приняли спортсмены из десяти российских регионов.

"Завершился чемпионат Центрального Федерального округа по стрельбе на дальние дистанции. Соревнование проходило в огневом центре парка "Патриот" с участием спортсменов из 10 регионов России: Москвы, Московской, Калужской, Волгоградской, Астраханской, Смоленской, Ульяновской областей, Карелии, Дагестана, Татарстана", – говорится в сообщении столичного департамента спорта.

Отмечается, что участники соревнований выполнили более 15 упражнений со стрельбой.

"Заветный жетон "Снайпинг LR 1200м" по результатам чемпионата Центрального федерального округа по стрельбе на дальние дистанции получили 10 спортсменов. Еще шесть участников чемпионата выполнили условия престижной номинации ФСДД повторно", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по набережным Москвы-реки пройдет новый пешеходный маршрут. Его частью станут Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая набережные.