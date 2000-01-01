Минфин предложил повысить госпошлины для автовладельцев

Министерство финансов России разработала поправки в налоговое законодательство, предусматривающие увеличение размера пошлин для владельцев автотранспортных средств.

Ведомство предлагает увеличить госпошлины за выдачу и восстановление водительского удостоверения — с нынешних 2000 рублей до 4000 рублей. Также Минфин считает необходимых поднять пошлины за выдачу и внесение изменений в паспорт транспортного средства (ПТС) и за выдачу регистрационных знаков для ряда транспортных средств.

Наряду с этим министерство хочет ввести пошлину для мигрантов за постановку на учет по месту пребывания иностранца в размере 500 рублей, а за продление — 1000 рублей. Пошлину за выдачу патента планируется установить в размере 4200 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин утвердил новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. С 1 января 2025 года штрафы за превышение скорости и за езду с непристегнутым ремнем выросли на 50%, административный штраф за вождение в нетрезвом виде увеличен до 45 тысяч рублей.

Тем временем в Москве проводят рейды по выявлению нарушителей среди велокурьеров. Паспорта и прав при себе нет у многих представителей этой категории. Штраф для них составляет 800 рублей, до полутора тысяч — если в результате нарушения есть пострадавшие.