Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летнее тепло

Летняя погода с показателями, приблизительно соответствующими климатической норме, ожидается в Московском регионе с четверга, 3 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, лишь 3 июля в Москве наступит настоящий летний денек: температура прогнозируется на уровне 23-25 градусов, по области — до 26 градусов.

Впрочем, 4 июля будет уже 22-24 градуса, а в первый июльский уикенд — 20-21 градус. Это на пару градусов ниже климатической нормы, так что "пока резкого взрыва тепла не видно", цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что жителям столицы стоит запастись терпением – настоящее лето пока никак не наступит. Все дело в североатлантическом циклоне "Корнелиус", из-за которого выпадет до 50-60 миллиметров осадков и существенно похолодает.

Представители "Роскосмоса" продемонстрировали виновника ухудшения погоды на фотоснимках со спутника и подтвердили, что этот циклон принес с собой в российскую столицу похолодание и ливни, а потому "одеваемся теплее и ждем хорошей погоды".