Стало известно о новых подвигах российских военных

Представлены новые герои спецоперации.

Капитан Руслан Жвакин и его штурмовая группа, пробравшись к опорнику ВСУ, атаковали врага. Руслан из стрелкового оружия уничтожил двух боевиков и броском гранаты подавил пулеметную огневую точку. Противник был разгромлен, позиции неприятеля захвачены.

Младший лейтенант Илья Кукунин с подчиненными отразил атаку вражеских диверсантов. Мотострелковое подразделение под командованием Кукунина ликвидировало бронемашину ВСУ и до десяти радикалов, не допустив прорыва наших рубежей.