За ночь над регионами России уничтожено 60 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотников.

17 БПЛА были сбиты над Крымом, 16 – над Ростовской областью, 11 – над Азовским морем, 5 – над Курской областью, 4 – над Саратовской областью, 3 – над Черным морем, 2 – над Белгородской областью, 1 – над Воронежской областью и 1 – над Орловской областью.

Как уточнили в Минобороны России, все дроны были самолетного типа.

В Воронежской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 15 вражеских БПЛА.