Российские войска на территории ДНР и Запорожской области в течение суток подвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Украинские формирования не оставляют попыток форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются жестким огнем наших подразделений.

Ударно работает расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" на красноармейском направлении. Наши бойцы сорвали ротацию противника, выпустив по врагу полный пакет 122-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов. Контроль поражения и корректировку огня в режиме реального времени вели операторы БПЛА.

Гранатометчики группировки "Восток" с АГС "Пламя" обеспечили прорыв передовых отрядов на южнодонецком направлении. В ходе штурма вражеского опорника уничтожены пулеметные расчеты, мешавшие продвижению нашей пехоты.

Появились новые подробности освобождения населенного пункта Червоная Зирка в ДНР. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады выбили противника с огневых позиций. Территория между реками Волчья и Мокрые Ялы полностью перешла под наш контроль. Украинские боевики и иностранные наемники, бросив вооружение и документы, бежали.