Американист Васильев: Трамп из президента мира стал президентом войны

Что за пакет жестких санкций против России готовят Соединенные Штаты? Поддерживает ли Дональд Трамп эту инициативу? Или ее пытаются навязать президенту те, кто недоволен курсом на сближение Вашингтона с Москвой? Как меняются подходы самого Трампа к разрешению украинского конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Трамп из президента мира стал президентом войны. И сегодня уже стали говорить, что определяют американскую политику такие люди, как сенатор Линдси Грэм. То, что сработало на Ближнем Востоке в отношении Ирана, по всей видимости, пытаются применить и к ситуации на Украине. Американцы добиваются очень простой вещи - перемирия на 30 дней. А потом - переговоры", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео