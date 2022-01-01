Путин призвал обеспечить мощный перезапуск экономики новых регионов

Раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии призвал сегодня Владимир Путин на совещании в Кремле по социально-экономическому развитию новых субъектов России. В нем приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В ходе совещания по видеосвязи состоялось открытие ряда социальных объектов в новых регионах - стадиона в Мариуполе, бассейна в Первомайске, шахматной школы в Мелитополе.

Выйти к 2030 году на среднероссийский уровень по основным показателям и качеству жизни людей. Такая задача стоит перед четырьмя новыми регионами страны. Для реализации разработана программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В ее рамках строятся дороги и школы, жилье и коммунальная инфраструктура. Владимир Путин отметил: несмотря на сложности с безопасностью и непростую обстановку, сделано уже много. Идет полноценная интеграция этих регионов в общероссийское экономическое, образовательное, социальное и правовое пространство.

"За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тысячи различных объектов. Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура. Отремонтировано свыше 5,4 тысячи километров автодорог, включая участки трассы "Новороссия", которая не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" – современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России. В планах восстановить ещё более 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии", - сообщил Путин.

Главе государства докладывают: восстановление новых регионов - самый масштабный инфраструктурный проект страны.

"Мы не только восстанавливаем жилье и инфраструктуру, но и строим и открываем новые знаковые объекты высокого уровня. Это многопрофильный медицинский центр ФМБА в Мариуполе, перинатальный центр в Донецке, филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны в Мелитополе, завершен первый этап круглогодичного молодежного образовательного центра "Маяк" в Запорожской области", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На совещании отметили - многие объекты, когда регионы входили в состав Украины, финансировались по остаточному принципу и были доведены до полного упадка.

"Нам оказывает помощь вся страна. И мы видим, какие прекрасные объекты, такие объекты сдаются буквально каждую неделю. Все, кто помогает нам строить, к строительству относятся искренне, с душой и понимаем", - отметил Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики.

Несколько социальных объектов были открыты по видеосвязи прямо во время совещания. Стадион "Западный" в Мариуполе с четырьмя дополнительными площадками претендует на звание одного из лучших в городе.

В поселке Новоалексеевка Херсонской области, где население всего 10 тысяч человек, появился физкультурно-оздоровительный комплекс на 800 метров. Стоимость - 184 миллиона рублей.

"До 22 года при Украине такие комплексы просто и не снились в небольших населенных пунктах. А теперь он есть. И он стал центром притяжения", - сказал Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области.

Важнейшим приоритетом Владимир Путин назвал обеспечение проживающих в новых регионах жильем. Для того, чтобы наращивать объёмы строительства, президент поручил активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные условия работы для застройщиков. Уделить особое внимание поддержке всех отраслей местных экономик: от промышленности и сельского хозяйства до малого и среднего бизнеса.

"Промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – они очень большие, огромные. Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие, именно блестящие научные, профессиональные школы, работали высококвалифицированные специалисты. И нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть", - заявил Путин.

Главное, почеркнул президент: люди должны видеть перемены к лучшему, возвращаться на свою землю и строить планы на будущее.