Мишустин рассказал о взаимодействии правительства и Совета Федерации

Михаил Мишустин сегодня, в День международного парламентаризма, встретился с руководством Совета Федерации. В ходе таких консультаций, которые традиционно проходят раз в год, речь идет о различных аспектах взаимодействия правительства и Совета Федерации в законотворческом процессе.

Как отметил Мишустин, многие инициативы сенаторов уже реализованы, особенно блок, связанный с социальной поддержкой. Это касается увеличения пособий будущим мамам, выплат по программам" Земский доктор" и "Земский фельдшер", снижения бюрократической нагрузки на учителей. Отдельное внимание участникам СВО, подчеркнул премьер.