Мишустин рассказал о взаимодействии правительства и Совета Федерации

Михаил Мишустин сегодня, в День международного парламентаризма, встретился с руководством Совета Федерации. В ходе таких консультаций, которые традиционно проходят раз в год, речь идет о различных аспектах взаимодействия правительства и Совета Федерации в законотворческом процессе.
Как отметил Мишустин, многие инициативы сенаторов уже реализованы, особенно блок, связанный с социальной поддержкой. Это касается увеличения пособий будущим мамам, выплат по программам" Земский доктор" и "Земский фельдшер", снижения бюрократической нагрузки на учителей. Отдельное внимание участникам СВО, подчеркнул премьер.
"Важной темой совместного законотворчества с Советом Федерации является подготовка дополнительных мер для участников специальной военной операции и их семей. В рамках этой работы появилась ещё одна важная норма. Родителям и супругам, которые ухаживают за ветеранами СВО, теперь не смогут отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска. Конечно, нужно дать близким возможность позаботиться о наших защитниках. Также сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников СВО и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры", - отметил Мишустин.