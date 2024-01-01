Матвиенко предложила оценивать решения властей по семейноцентричности

Оценка экономических решений российских властей должна осуществляться, в том числе, с учетом их влияния на демографическую ситуацию. Такое мнение высказала в понедельник, 30 июня, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента рассказала, что сенаторы предложили руководству Министерства экономического развития "сформировать оценку воздействия экономических решений на демографическую ситуацию по аналогии с оценкой регулирующего воздействия".

По мнению Валентины Матвиенко, "принцип семейноцентричности должен стать мерилом как государственных, так и управленческих решений в России", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года глава государства Владимир Путин утвердил перечень показателей эффективности работы глав и исполнительных органов власти регионов (KPI). Демографические показатели, в том числе рождаемость, включены в список критериев оценки работы губернаторов.

Между тем федеральное правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики и поддержки многодетных семей, которая будет действовать в России до 2036 года. В частности, в качестве мер поддержки родителям государство будет способствовать в возможностях улучшения жилищных условий.