В Госдуме выступили против Чебубу

В России нужно не восхищаться чужими придумками и пытаться их повторить, а создавать нечто свое, чем будет восхищаться весь мир. Такое заявление сделала в понедельник председатель думского комитета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий раскритиковала намерение студии "Союзмультфильм" зарегистрировать бренд Чебубу. Это слово образовано от имени известного советского персонажа Чебурашка и названия набирающей популярность зарубежной игрушки лабубу. Руководство "Союзмультфильма" уверяет, что хочет застолбить за собой права на Чебубу, чтобы помешать недобросовестным производителям зарабатывать на контрафакте за счет Чебурашки.

Однако Буцкая полагает, что "это не совсем то направление, в котором мы должны работать". Чебурашка, по словам депутата, "уже сложился как персонаж", поэтому "уж совсем негоже нам подстраиваться под мировые тренды именно таким образом".

По мнению парламентария, нам на уровне сознания необходимо "не импортозамещение, а импортонезависимость", сообщает ТАСС.

Мода на определенные игрушки — явление, хорошо известное не только родителям маленьких детей. Даже взрослые люди зачастую поддаются повальному увлечению чем-то новеньким, будь то тамагочи, спиннер, уточка лалафанфан или хаги-ваги. Теперь на пике моды оказались лабубу — плюшевые монстры с улыбкой в девять зубов. Однако эксперты полагают, что этот тренд быстро сойдет на нет.

Но злоумышленники не теряют время даром. Мошенники придумали схему кражи у россиян Telegram-аккаунтов под видом розыгрышей лабубу. Еще один преступный сценарий обещает модную игрушку в обмен на комментарий, хотя на самом деле доверчивый интернет-пользователь открывает злоумышленникам доступ к своим персональным данным.