Североатлантическому альянсу рано или поздно придется прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений. Об этом заявил в понедельник, 30 июня, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как подчеркнул политик, обращаясь к НАТО, "придется договориться с Россией о том, сколько мы будем тратить на военные расходы, потому что в противном случае пределом будет небо".

Единственным приемлемым сценарием Орбан назвал достижение договоренности с Россией. Однако, по его словам, пока в альянсе открыто об этом говорит он один, хотя в НАТО уже формируется большинство, понимающие, что любой конфликт альянса с Россией приведет к Третьей мировой войне — этого надо избежать, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Евросоюз и страны НАТО по-прежнему наращивают свои оборонные расходы, обвиняя в агрессии Москву, хотя прежний канцлер ФРГ Ангела Меркель публично призналась, что Россию обманывали с Минскими соглашениями ради усиления киевского режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об увеличении военного бюджета НАТО и звучащие из Польши обещания скорого краха нашей страны, отмечал, что Россия намерена и впредь руководствоваться здравым смыслом, "а не выдуманными и не высосанными из пальца угрозами".