Лукашенко велел соблюдать дисциплину и молиться из-за военной ситуации

В Беларуси сложилась "ситуация военная", при которой страна пока лишь чудом не вступает в боевые действия. На это указал в понедельник, 30 июня, глава республики Александр Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский президент, "то, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся" с учетом происходящего вокруг.

Лукашенко предупредил, что "как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут", ведь "вон вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные шипят, готовы сюда ринуться".

С учетом президент Беларуси потребовал от государственных служащих жесткой дисциплины, сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что "мы с президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество", для этого создана региональная группировка войск Беларуси и России, а также сформирована единая региональная система противовоздушной обороны.

Тем временем военное командование группировки войск Союзного государства определилось с местами размещения "Орешника" — новейшую ракетную систему Россия передаст коллегам в Беларуси. Глава белорусского КГБ Александр Вольфович предупредил, что "Орешник" поможет дать надежный отпор любой попытке нанести неприемлемый ущерб в случае развязывания агрессии против Беларуси.