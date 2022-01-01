Россия ввела санкции против Daimler Truck

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит санкции в отношении германской компании Daimler Truck AG. Документ опубликован в понедельник, 30 июня.

Постановление, обнародованное на официальном портале правовой информации, вносит изменения в документ от 11 мая 2022 года в части перечня юридических лиц, в отношении которых принимаются специальные экономические меры.

Под действие указанных мер теперь подпадает Daimler Truck AG – это крупнейший в мире производитель грузовых автомобилей.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что только способствование отмене антироссийских рестрикций может стать основанием для возвращения в Россию зарубежных компаний, покинувших наш рынок после начала СВО.

В Евросоюзе пока не выказывают рвения к диалогу и отказу от политики санкций, тогда как Вашингтон демонстрирует больше здравомыслия. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае принятия новых антироссийских рестрикций окно для переговоров с Москвой закроется.