Турция примет саммит НАТО в 2026 году

Саммит НАТО в 2026 году будет организован в Анкаре. Об этом объявил в понедельник, 30 июня, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отметил политик, на прошедшем в Гааге саммите Североатлантического альянса "было принято важное для нас решение, что в следующий раз он пройдет в нашей стране".

Эрдоган пообещал, что на предстоящем через год саммите НАТО "мы подготовим почву для принятия очень важных решений", сообщает ТАСС.

Ранее президент Турции заявлял, что НАТО следует задуматься над ядерной доктриной России — ее обновление стало ответной мерой на действия Североатлантического альянса. Политик назвал новый документ инструментом российской защиты от поведения, направленного против.

При этом Эрдоган уверял союзников на НАТО в том, что обеспечить безопасность невозможно без участия Анкары. Президент Турции подчеркивал, что его страна готова взять на себя ответственность за европейскую безопасность, особенно в оборонной промышленности, в которой Турция добилась больших успехов за последние несколько десятилетий.