В Британии на разные лады обсуждают новый бред, связанный с коварными и агрессивными русскими. Тема "Москва готова пойти войной на мирную Европу" немного выдыхается, русских ракет в небе не замечено. Иван в ушанке не пытается прорваться через границу. Но вот новый трюк Москвы: источники в органах безопасности сообщают, что Россия использует надувные лодки как оружие для нарушения границ и дестабилизации.

Пресса сообщает: сам Путин высылает мигрантов из России в Великобританию, чтобы дестабилизировать обстановку и сломить дух королевства, которое готово воевать с русскими до последнего украинца. Кто эти мигранты и откуда Путин запускает надувные лодки с нелегалами, источники в органах безопасности публике не докладывают. Но на всякий случай приплели и Беларусь: тоже на Путина работают.

Публику надо развлекать, отвлекать и припугивать, чтоб жилось веселее. И чтобы не думали люди о насущных проблемах. А проблема мигрантов в Британии уже много лет стоит настолько остро, что рядовым гражданам некогда думать ни об Украине, ни о мировых проблемах.

Летом прошлого года по Британии прокатилась волна беспорядков. Толпы разгневанных активистов выступали против засилья понаехавших с криминальными наклонностями. Группировки "Английская оборонная лига", "Британское движение", "Национальный фронт" и другие националистические боевые объединения громили производства, принадлежащие мигрантам, врывались в их дома и отели, где скапливаются понаехавшие. Премьер Кир Стармер тогда заявил, что националисты оскорбили общество и "такого мы не потерпим". Только градус ненависти к инородцам остался прежним.

Теперь вот перевели стрелки на Россию. Это мы в надувных лодках забрасываем нелегалов в Британию. А тут еще свой родной профсоюз транспортников нанес удар в спину, приняв антиукраинскую резолюцию: "Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную поддержку, выделяя кредиты и миллиарды фунтов государственного финансирования, пытаясь, но безуспешно, добиться военного поражения России на Украине".

А транспортный профсоюз - это большая сила. Когда нужно устроить транспортный паралич в стране, они долго не раздумывают. И на байки о кознях Путина не ведутся.

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