Еще одного российского журналиста задержали в Азербайджане

В Азербайджане задержана сотрудница видеоагентства Ruptly — Айтекин Гусейнова, которая является российской гражданкой. Об этом в понедельник, 30 июня, рассказали по месту работы задержанной.

Как уточнили в Ruptly, Гусейнова находилась в Азербайджане с частным визитом. По просьбе агентства она доехала до офиса "Sputnik Азербайджан" в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски. После того, как девушка подтвердила выполнение редакционного задания, связь с ней пропала.

Позднее мать Гусейновой рассказала, что ее дочь задержали. Официально азербайджанские власти не раскрывали причину задержания российской журналистки, сообщает РИА Новости.

Ранее в этот же день правоохранители в Азербайджане задержали двух сотрудников "Sputnik Азербайджан". По утверждению местных средств массовой информации, их обвинили в шпионаже — якобы они "агенты ФСБ", которые "работали под прикрытием".

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что представители компетентных ведомств и структур в Азербайджане "информацию о причинах таких действий не дают", поэтому мы "волнуемся за своих журналистов".