Выдачу семейной ипотеки в России могут ограничить регионом проживания

Порядок выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека" в России необходимо усовершенствовать. С таким призывом выступила в понедельник, 30 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как напомнила политик, власти государства выделяют значительные ресурсы на реализацию этой программы, которая "все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания".

Однако в реальности свыше половины выданных по программе кредитов пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, хотя более 40% взявших кредиты граждан проживают в других субъектах Федерации, рассказала Матвиенко.

Поскольку семейная ипотека "не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях", спикер Совфеда предложила ограничить применение таких кредитов регионом реального проживания, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки. В частности, глава государства назвал недопустимыми ситуации, когда банки взимают дополнительные комиссии.

Между тем в Ненецком автономном округе учредили "чумовой капитал". Молодые семьи оленеводов, воспитывающие хотя бы одного ребенка, могут претендовать на компенсацию на покупку или строительство традиционного жилья — чума.