Вся территория Луганской Народной Республики (ЛНР) освобождена от украинских националистов. Об этом объявил в понедельник, 30 июня, глава региона Леонид Пасечник.

Как уточнил политик в эфире Первого канала, "буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, 100%". Министерство обороны России это заявление пока никак не прокомментировало.

Ранее сообщалось, что от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью освобождена территорию Курской области — о выдворении врага из региона 26 апреля доложили президенту России Владимиру Путину. Курский губернатор Александр Хинштейн подчеркивал, что "всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор".

Глава государства отмечал, что российские войска продвигаются по всей линии фронта, планомерно выполняя задачи спецоперации. При этом "похвастать на фронте ВСУ нечем".