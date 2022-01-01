Заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о состоянии российско-украинских мирных переговоров не понравилось спецпредставителю президента США Киту Келлогу.

Пресс-секретарь российского лидера ранее отмечал, что "динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона". Американский чиновник назвал высказывание Пескова "оруэлловским". Таким термином обычно называют манипулирование информацией в целях пропаганды.

Келлог в ответ заверил, что это заявление ничем не обосновано , ведь "президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в прекращении войны".

Соединенные Штаты настаивают на незамедлительном прекращении огня на Украине и переходе к трехсторонним переговорам, написал представитель Белого дома в социальной сети Х.

Москва неоднократно подчеркивала, что предпочла бы дипломатический способ урегулирования всех вопросов по Украине. Однако киевский режим сорвал переговоры весной 2022 года, а затем обставлял их возобновление неприемлемыми условиями.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия и сегодня выступает за переговоры и мирное урегулирование ситуации на Украине, но на это время никто останавливать боевые действия не собирается — подобный шаг выгоден лишь Киеву.