Отменять азербайджанскую культуру в России не собираются, несмотря на недружественные действия Азербайджана. С таким заявлением выступил в понедельник, 30 июня, спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

После задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана в рамках расследования уголовного дела об убийствах из Баку прозвучали обвинения в неоправданной жестокости российских правоохранителей, что якобы привело к ранениями и даже смерти фигурантов. Власти Азербайджана потребовали объяснений от временного поверенного в делах посольства России и свернули культурную программу, связанную с нашим государством.

Как подчеркнул Швыдкой, комментируя происходящее, расследование уголовного дела "вряд ли разумно смешивать с межгосударственными взаимодействиями России и Азербайджана в сфере культуры". При этом запрет выступлений в дружественной нам стране российских артистов — это "шаг неправомерный и обедняющий, прежде всего, культурный ландшафт Азербайджана".

Российские власти советуют согражданам, включая представителей культуры, учитывать все риски при поездках в Азербайджан, но отменять азербайджанскую культуру не собираются, заверил политик. Он напомнил, что Россия уже проходила "отмену русской культуры в недружественных государствах, и, как показало время, она ни к чему не привела, потому что отменить русскую культуру по определению невозможно" (цитаты по "Интерфаксу").

Попытки отменить нашу культуру с треском провалились — российские артисты начали возвращаться на западные сцены. Оперная дива Анна Нетребко с успехом концертирует в США, Великобритании, Германии, Швейцарии. Дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает на европейских сценах.