Один мирный житель погиб после атаки ВСУ по Донецку

В начале десятого вечера 30 июня ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами авиационного базирования. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в Ворошиловском районе есть жертвы – погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина.

Также был поврежден ряд инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк. На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Со стороны ВФУ совершены 26 вооруженных атак. Применялись дальнобойные ракеты, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА, добавил Пушилин.