Маск призвал создать новую политическую партию в США

Илон Маск раскритиковал одобрение Сенатом законопроекта Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Об этом он написал в своем аккаунте X.

"Учитывая безумные расходы по этому законопроекту, который увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране — "партии свиньи", — написал Маск.

Он добавил, что в случае принятия законопроекта партия "Америка" будет создана на следующий день.

"Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийности, чтобы народ действительно имел голос", — добавил предприниматель.

Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Илон Маск обиделся на него из-за электромобилей. По мнению американского президента, бизнесмен хотел, чтобы администрация США распространила "Tesla".