Аномальная жара накрыла Западную Европу. Столбики термометров показывают более 40 градусов. И, по прогнозам синоптиков, это не предел.

В Португалии необычная погода стала причиной возникновения редкого природного явления: вдоль береговой линии на много километров растянулось “клубящееся" облако, похожее на гигантскую волну. Оно принесло сильный ветер. А на юге Франции бушуют лесные пожары. Огнем охвачены 400 гектаров, идет эвакуация.

С этого дня максимальный уровень погодной опасности введен в Париже и 15-ти департаментах страны. Повышенный - еще в 68-ми. Закрыты 200 школ, не справляются с нагрузкой электросети.

Схожая ситуация в Испании, Италии, Греции, Великобритании. В Германии от жары страдают не только люди: питомцам зоопарков по нескольку раз в день устраивают ледяной душ.