Сразу несколько российских регионов оказались во власти стихии.

В Улан-Удэ устраняют последствия урагана. Затоплены улицы, повалены деревья, сорваны крыши домов, в пригороде дачники подчитывают ущерб - крупными льдинами побило весь урожай.

В Забайкалье хозяйничает южный циклон. Из-за обильных осадков подмыты железнодорожные пути на двух участках Транссибирской магистрали. Сейчас скорость движения поездов там ограничена - идут восстановительные работы.

Москву накрыл циклон "Корнелиус". В столице отмечено рекордно низкое атмосферное давление. За двое суток выпадет половина месячной нормы осадков. Понедельник стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений - на главной метеостанции ВДНХ зафиксировано плюс 12,6 градуса.