Тарифы, пенсии и суд онлайн: как изменится жизнь россиян с 1 июля

1 июля вступает в силу ряд нововведений и законов.

Так, фиксированная часть страховой пенсии инвалидов первой группы и тех, кто достиг 80-летнего возраста, будет увеличена вдвое. Кроме того, для этих категорий граждан предусмотрена надбавка в размере 1200 рублей.

Повышаются тарифы на коммунальные услуги - в среднем по стране на 12 процентов. Правительство установило предельные значения для регионов. Максимальный рост, почти на 25 процентов, ждет жителей Архангельской области. В столице услуги ЖКХ подорожают на 15 процентов. Больше всего увеличится плата за электроэнергию.

С этого дня россияне смогут подавать обращения в суд онлайн - через портал Госуслуг. Речь о заявлениях и ходатайствах по административным делам. Суды смогут оповещать участников о ходе процессов с помощью СМС и электронной почты, а также проводить заседания в формате видеоконференции.