Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня вы особенно ярко почувствуете, как много зависит от атмосферы дома. Ваша энергия нужна близким, но и вам самим стоит беречь гармонию в душе.

Тельцы

Отличный момент, чтобы поехать туда, где вы еще не были, или пройтись там, где давно не гуляли. День хорош для вдохновения, знакомств и творческих идей.

Близнецы

Финансовая тема заинтригует - у вас появится идея, как заработать или сэкономить. Не бойтесь мыслить нестандартно: креатив сейчас работает на ваш кошелек.

Раки

Солнце в Раке делает вас яркими и убедительными, а Лилит подсказывает: можно не быть правильными, можно быть собой. Откажитесь от лишнего контроля.

Львы

Ваша энергия направлена внутрь, так что полезно погрузиться в себя, побыть наедине с мыслями. Запишите все, что приходит на ум. В этом может быть подсказка.

Девы

Общение обещает быть ярким и незабываемым. Кто-то из старых друзей может выйти на связь, а кто-то из новых - заинтересовать. Не бойтесь проявляться!

Весы

Вам стоит задуматься: какое место в общей картине жизни занимает ваша работа? Чей-то пример или разговор с новым человеком могут подтолкнуть к важному выводу.

Скорпионы

Вы почувствуете приток вдохновения: захочется учиться, узнавать, рассказывать о важном. Не бойтесь говорить правду, ваша искренность может что-то изменить.

Стрельцы

Как выстроить границы, какие отношения нужны и что вам мешает быть свободными? День хорош для откровенного разговора с собой или с тем, кто вам дорог.

Козероги

Возможно, кто-то захочет обсудить с вами важные темы, а вы - услышать себя. Хорошее время для прояснения отношений, особенно если вы устали от недомолвок.

Водолеи

Лето набирает обороты, а у представителей этого знака - прилив сил и куча энергии. Сегодня будет легко навести порядок в голове или в доме, доделать давно зависшие дела.

Рыбы

Художники, фотографы, блогеры - этот день создан для вас! Все, что связано с самовыражением, будет даваться легко. Вдохновение рядом, не упустите его.