Названа неожиданная причина рекордной жары в Европе

Жители Европы изнывают от жары. Сразу в нескольких странах побиты температурные рекорды. В некоторых регионах воздух прогрелся до +50 градусов.

В Испании столбики термометром поднялись до +46 градусов. Так жарко в стране не было за всю историю метеонаблюдений. В Португалии на этой неделе ожидается до +44 градусов.

В Италии медики дежурят на улицах, вблизи туристических мест. Количество жалоб на тепловые удары возросло на 10%. Во Франции, где еще не завершился учебный год, школьникам и студентам приходится изнывать из жары в плохо проветриваемых классах.

Издание Forbes нашло неожиданную причину аномальных температур в Европе. Как пишет журнал, воздух дополнительно нагревают кондиционеры. В связи с этим во Франции, Италии, Испании и Португалии развернулась кампания против охладителей воздуха в помещении.

"Кондиционеры пагубны как для планеты, так и для кармана", — заявили в издании.

Обозреватель французского Forbes считает, что установленные в квартирах и офисах охлаждающие системы во время работы способствуют дополнительному нагреву воздуха на улице. И в целом кондиционеры являются звеном процесса так называемого "глобального потепления", от которого сейчас может страдать Западная и Южная Европа.